Grüne beraten über Glawischnig- Nachfolge

Die Beratungen der Grünen zur Nachfolge von Bundessprecherin und Klubchefin Eva Glawischnig haben am Freitag in Salzburg begonnen. Am Vormittag trat der 34- köpfige Erweiterte Bundesvorstand zusammen, in dem auch die drei als Favoritinnen gehandelten Kandidatinnen vertreten sind: Ingrid Felipe aus Tirol, die Salzburgerin Astrid Rössler sowie die EU- Mandatarin Ulrike Lunacek.