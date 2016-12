Großeinsatz nach blutigen Anschlägen in Istanbul

Bei Anschlägen in der türkischen Metropole Istanbul sind am Samstagabend mindestens 29 Menschen getötet worden. 166 Menschen wurden verletzt, als zunächst vor dem Besiktas- Fußballstation eine Autobombe hochging und sich nur Sekunden später in einem Park in der Nähe ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengte.