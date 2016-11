Großbritannien warnt vor Putins "Super- Panzer"

Der britische Geheimdienst warnt vor Putins neuem "Super- Panzer" T- 14, dessen Prototyp bei der traditionellen Mai- Parade 2015 in Moskau vorgestellt wurde. Das Gerät sei "revolutionär" und stelle die derzeitigen Waffensysteme des Westens in den Schatten, heißt es in einem Geheimpapier, das der britischen Regierung vorgelegt wurde.