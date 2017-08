Großbrand in Wolkenkratzer in Dubai ausgebrochen

Der "Torch Tower" (zu Deutsch: "Fackel- Turm") in Dubai hat seinem Namen in der Nacht auf Freitag alle Ehre gemacht: In dem Wolkenkratzer, der zu einem der höchsten in der Golfmetropole gehört, brach ein Großbrand aus. Die Stadt Dubai teilte am frühen Freitagmorgen über ihren Twitterkanal mit, dass der Brand gelöscht sei. "Jetzt wird (das Gebäude) abgekühlt", hieß es. Es seien keine Verletzten gemeldet worden.