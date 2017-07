Großbrand auf Londoner Camden Market

In London ist in der Nacht auf Montag ein großer Brand ausgebrochen. Mehr als 70 Feuerwehrleute kämpften in den Morgenstunden mit zehn Löschfahrzeugen gegen ein Feuer im Camden Market, wie die Londoner Feuerwehr mitteilte. Nach rund drei Stunden wurde am frühen Morgen der Brand unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehrleute würden allerdings noch einige Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt sein, twitterte die Feuerwehr.