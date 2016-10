Grenzmanagement in Nickelsdorf betriebsbereit

In Nickelsdorf hat die Polizei Vorkehrungen getroffen, um bei einem erneuten Flüchtlingsandrang die ankommenden Menschen registrieren zu können. Derzeit ist es in den aus Containern errichteten Registrierungsstraßen ruhig. Sollte es jedoch erneut zu einem Flüchtlingsandrang kommen, so könnten hier, laut Landespolizeidirektion Burgenland, binnen 24 Stunden 3000 Menschen registriert werden.