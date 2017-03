Graben rettet Besucher vor angriffslustiger Löwin

In einem mexikanischen Safaripark ist eine Löwin in einen Abgrund gefallen, als sie versuchte, vorbeifahrende Touristen anzugreifen. Sie bemerkte deren Wagen bereits in der Ferne und bereitete sich auf den Sprung vor. Dass das Tier dann tatsächlich springt, damit hat wohl niemand gerechnet. Der Angriffsversuch war erfolglos, die Touristen kamen mit dem Schrecken davon. Die Mitarbeiter des Parks holten die Löwin heraus, sie erlitt bei ihrem Fall keine Verletzungen. Zoo- Sprecher Arturo Moar versicherte, dass keine Gefahr für Besucher bestehe, weil ein Löwe in der Regel "nur" etwa fünf Meter weit springen könne, während der Zoo- Graben sieben Meter breit sei ...