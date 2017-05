Glawischnig: "Gefährde nicht meine Gesundheit!"

Nachdem die Gerüchteküche bereits am Mittwochabend brodelte, wurde es nun am Donnerstag gegenüber krone.at bestätigt: Grünen- Chefin Eva Glawischnig wird zurücktreten! Und das Pokerspiel um den Parteivorsitz ist bereits angelaufen. Damit folgt auf den Rückzug von ÖVP- Obmann und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner eine weitere brisante Rochade in Österreichs Politik.