Gläubiger haben Rückkaufangebot angenommen

Im März ist ein erster Anlauf zum Rückkauf der Heta- Schulden, für die Kärnten haftet, gescheitert. Der zweite Anlauf werde nun klappen, verkündete Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) am Dienstag vor dem Ministerrat. Dabei läuft das Angebot erst am Freitag aus. Es geht um insgesamt elf Milliarden Euro an Schulden der früheren Kärntner Hypo, der jetzigen Heta.