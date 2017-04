Girls stürmen Kasernen: "Wollen das Land schützen"

Riesenandrang beim "Girls' Day", also beim "Mädchentag", in der Maria- Theresien- Kaserne in Wien. 1106 Mädchen stürmten am Donnerstag die Kaserne und holten sich Infos und kamen mit Soldaten und Soldatinnen ins Gespräch. Von 9000 neuen Jobs beim Bundesheer will Verteidigungsminister Hans- Peter Doskozil einen guten Teil mit Frauen besetzten. krone.at mischte sich unter die jungen Frauen und fing die Stimmung ein. Die Bewerberinnen - viele auch mit Migrationshintergrund - nutzten den Schnuppertag. Soldatinnen mit Kopftuch wären beim Bundesheer übrigens ein Novum. Diese Diskussion steht erst bevor.