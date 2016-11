"Gemeinsam.Sicher" wird auf ganz Wien ausgeweitet

Das Projekt "Gemeinsam.Sicher" wird nach erfolgreichen Probeläufen in acht Wiener Bezirken schrittweise auf die gesamte Bundeshauptstadt ausgeweitet. Darüber informierte Innenminister Wolfgang Sobotka am Donnerstag rund 180 polizeiliche Führungskräfte in Wien. Bei der Initiative arbeiten "Grätzl- Polizisten" mit der Bevölkerung zusammen.