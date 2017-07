Gehirntumor bei US- Senator John McCain entdeckt

Amerika bangt um John McCain: Der republikanische Senator und frühere US- Präsidentschaftskandidat leidet an einem Gehirntumor. Ärzte entdeckten die Geschwulst bei einer Operation, der sich der 80- Jährige am vergangenen Freitag wegen eines Blutgerinnsels über dem Auge unterziehen musste. Das teilte die behandelnde Klinik in McCains Heimatstaat Arizona am Mittwochabend mit.