"Geheimtreffen" zwischen Faymann und Schulz

Die Überraschung der Gäste im bekannten Wiener Café Landtmann war groß: Montagabend haben sich der deutsche EU- Parlamentspräsident Martin Schulz und Österreichs Ex- Bundeskanzler Werner Faymann zu einem Geheimtreffen in der Bundeshauptstadt getroffen. Grund des Besuchs des deutschen SPD- Politikers soll die angebliche Sorge der EU vor einer Wahlniederlage des Hofburg- Kandidaten Alexander Van der Bellen sein. krone.at war vor Ort und hielt das Treffen per Video fest.