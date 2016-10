Gebäude der Republikaner in Brand gesteckt

Zu einer Brandstiftung an einem Gebäude der Republikaner kam es am Sonntag im US- Bundesstaat North Carolina. Wie die örtlichen Behörden mitteilten, wurde ein Brandsatz auf die Zentrale der republikanischen Partei in Orange County geworfen. Auf das Nebengebäude seien zudem ein Hakenkreuz und die Worte "Nazi Republikaner verlasst die Stadt, sonst" gesprüht worden.