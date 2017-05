Gastronom fahndet im Web nach Einbrechern

Eigentlich postet Nihad Halilovic auf der Facebook- Seite seines Cafés in Salzburg seine leckeren Kuchen und Torten oder Lokalansichten. Am Wochenende wandte er sich an seine Freunde in den sozialen Netzwerken, weil bei ihm eingebrochen worden war und er sich Hilfe bei der Suche nach den Tätern erhofft. Die Resonanz auf das Video war enorm.