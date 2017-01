Gasexplosion in Wien: Großeinsatz in Hernals

Großeinsatz für die Wiener Feuerwehr und Rettungskräfte: In der Hernalser Hauptstraße kam es am Donnerstag in den frühen Morgenstunden zu einer Gasexplosion. Es gibt zahlreiche Verletzte. Besonders brisant: Möglicherweise wurde die Detonation absichtlich herbeigeführt. krone.at berichtet von vor Ort und sprach mit Paul Eidenberger von der Wiener Polizei.