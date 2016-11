Gabriel: "Rechte missbrauchen Asylkrise"

Der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat sich am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien zum Aufstieg der Rechtspopulisten in Europa geäußert. Diese "missbrauchen die Flüchtlingskrise für ihre Zwecke". Man müssen den Menschen Antworten und Möglichkeiten bieten, sonst würden sie sich eben diese Alternativen suchen.