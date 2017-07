G20- Proteste: "Schneise der Verwüstung" in Hamburg

In Hamburg sind am Freitag die bereits seit Tagen andauernden Proteste gegen den G20- Gipfel erneut eskaliert. Die linksextreme Szene hatte "die Hölle" angekündigt - und Wort gehalten. Der mit so großem Aufwand vorbereitete Gipfel wurde von Beginn an von militanter Straßengewalt und Massenprotesten überschattet. Mehr als ein Jahr lang bereiteten sich die Sicherheitskräfte in der Hansestadt akribisch auf den größten Einsatz ihrer Geschichte vor. Am Ende aber reichte all das nicht aus. 159 verletzte Polizisten gibt es dort bereits.