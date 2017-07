G20- Gipfel berät Weltkrisen - Trump im Mittelpunkt

In Hamburg hat am Freitag der G20- Gipfel begonnen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßte in den Messehallen die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie die Führung der EU zu dem zweitägigen Treffen. In den Debatten geht es vor allem um die kriegerischen Konflikte in der Welt, den Terrorismus, die Flüchtlingskrise sowie die Klima- und Handelspolitik. Im Zentrum des Gipfels steht US- Präsident Donald Trump.