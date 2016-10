Fünf Jahre Gefängnis in Kairo: Buch präsentiert

1805 Tage ist Hannes Führinger in Kairo in Haft gesessen - verurteilt wegen illegalen Waffenbesitzes. Vergangene Woche wurde der Burgenländer vorzeitig entlassen und kehrte nach Österreich zurück. Über seine Zeit im Gefängnis in Ägypten hat der jetzt 36- Jährige ein Buch geschrieben, das am Freitag in Wien vorgestellt wurde.