"Fu Feng" und "Fu Ban" sind 100 Tage alt

Vor genau 100 Tagen haben die Panda- Zwillinge im Tiergarten Schönbrunn das Licht der Welt erblickt. Nach chinesischer Tradition darf Panda- Jungtieren erst nach dem 100. Tag ihr Name verliehen werden. Kommende Woche ist es also so weit: Das Weibchen bekommt den Namen "Fu Feng", das Männchen wird "Fu Ban" heißen.