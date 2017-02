Frühlingsgefühle? "Ich mag den Winter nicht!"

Einmal Grau, einmal Blau. Die Sonne scheint und das Wetter steuert endlich in Richtung Frühlingstemperaturen. Am Donnerstag erwartet uns der bisher wärmste Tag in diesem Jahr, gefolgt von Kälte und Regen. Dann ist Frühling. krone.at fragte Passanten im Wiener Resselpark wie sie mit dem wechselhaften Wetter zurechtkommen.