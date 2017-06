Frauen protestieren nackt gegen Gewalt an Frauen

Protestierende Frauen haben in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zu Dutzenden die Hüllen fallen lassen - sie demonstrierten damit öffentlichkeitswirksam gegen die alltägliche Gewalt an Frauen in dem südamerikanischen Land. Vor dem Präsidentenpalast Casa Rosada legten die Feministinnen die Kleider ab und bildeten mit ihren nackten Körpern einen "Berg aus Leichen". Danach schrien sie sich die Seele aus dem Leib.