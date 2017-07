Frau von U- Bahn mitgeschleift - weil Fahrer aß

Es sind schockierende Aufnahmen aus der U- Bahn- Station am Hauptbahnhof Roma Termini in Rom: Eine Frau bleibt in der Tür einer Metro- Garnitur hängen, wird bis in einen Tunnel hinein mitgeschleift und schwer verletzt. Der Fahrer der U- Bahn übersah das Unglück - weil er während der Arbeit unerlaubterweise gegessen hatte, wie sich später herausstellte. Ihm drohen nun schwerwiegende Konsequenzen.