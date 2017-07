Frau spaziert in Saudi- Arabien in Minirock herum

Das Video eines saudi- arabischen Models sorgt derzeit für Aufregung in dem muslimischen Königreich: Die Frau, die sich Khulood nennt, veröffentlichte einen Clip, der sie - mit Minirock und Crop Top bekleidet -, angeblich in der kleinen Stadt Ushaiger zeigt. Die Szenen entfachten eine hitzige Debatte. Viele fordern, dass die sommerlich Gekleidete verhaftet werden solle - weil sie die Bekleidungsregeln, die in dem strenggläubigen Land für Frauen gelten, breche. Andere loben ihren Mut. Die Behörden jedenfalls sind auf der Suche nach ihr.