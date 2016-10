Frau im letzten Moment aus sinkendem Auto befreit

Die 68- jährige Helen Joyce aus dem US- Bundestaat Massachusetts landete mit ihrem SUV unabsichtlich in einem See und drohte zu ertrinken. Passanten entdeckten das untergehende Fahrzeug und sprangen sofort ins Wasser, um die Frau zu retten. In allerletzter Sekunde gelang es den Helfern, Helen Joyce aus dem Wagen zu ziehen.