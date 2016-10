Frau attackiert Schwangere (37) mit Küchenmesser

Eine 37- jährige schwangere Frau ist am Montagabend im Wiener Bezirk Rudolfsheim- Fünfhaus von einer Nachbarin mit dem Messer attackiert worden. Die 28- Jährige hatte eine Psychose und sah in dem Babybauch plötzlich eine Gefahr. Mit den Worten "Du hast den Satan in dir!" ging sie auf die Bekannte los.