Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Salzburg

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Mittwoch die Regelung zur Entsendung von Arbeitskräften scharf kritisiert. Die EU- Entsenderichtlinie in ihrer derzeitigen Form sei ein "Verrat am Geist Europas", sagte er bei seinem Besuch in Salzburg. Der europäische Binnenmarkt und die Personenfreizügigkeit seien nicht geschaffen worden, um jenen zu helfen, die die niedrigsten sozialen Standards haben, so Macron.