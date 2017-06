Frankreich: "Macronmania" an der Wahlurne

Die Bewegung von Präsident Emmanuel Macron hat die erste Runde der französischen Parlamentswahl klar gewonnen und nimmt Kurs auf eine absolute Mehrheit nach der Stichwahl in einer Woche. Wie das Innenministerium in Paris in der Nacht auf Montag nach Auszählung aller Stimmen bekannt gab, erhielten Macrons Bewegung "La Republique en Marche" und die Zentrumspartei MoDem zusammen 32,32 Prozent der Stimmen. Macron erhofft von der Abstimmung ein Signal für einen Aufbruch und eine klare Mehrheit im Parlament für seine Reformvorhaben.