Frankreich: Bewaffneter tötet Frau in Mönchsheim

Ein bewaffneter Mann hat in der Nacht auf Freitag ein Seniorenheim für pensionierte katholische Missionare in Frankreich überfallen und dabei eine Angestellte getötet. Der vermummte Täter war mit einer abgesägten Flinte und einem Messer in das Wohnheim im südfranzösischen Montferrier- sur- Lez eingedrungen, teilte die Präfektur mit.