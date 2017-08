Frachter sank: Crew in letzter Sekunde gerettet

Nur wenige Tage nach dem verheerenden Taifun "Hato" ist am Wochenende ein neuer kräftiger Tropensturm über Südchina hinweggefegt. In Hong Kong sorgte "Pakhar" am Sonntag für eine dramatische Rettungsaktion, wie Videoaufnahmen zeigen. Ein chinesisches Frachtschiff in den Gewässern vor der Küste Hong Kongs war bereits am Sinken - als sich noch elf Crewmitglieder an Bord befanden. Das stürmische Wetter machte die ohnehin schwierige Rettung der Besatzung zu einer wahren Zitterpartie. Ein Rettungshubschrauber konnte schließlich alle elf Personen von Bord holen - nur kurz bevor der Frachter endgültig im Meer versank, wie der Nachrichtensender New China TV berichtete.