Flugzeug abgestürzt: Erste Leichen geborgen

Ein russisches Flugzeug mit einem Armeechor an Bord ist auf dem Weg nach Syrien über dem Schwarzen Meer abgestürzt. Trümmerteile wurden am Sonntagmorgen im Meer vor Sotschi in Südrussland gefunden. Die 92 Menschen an Bord hätten "praktisch keine Chance gehabt", sagten Behördenquellen der russischen Agentur Interfax. Die Suche nach weiteren Wrackteilen ist angelaufen. Erste Leichen konnten bereits geborgen werden, wie dieses Video zeigt.