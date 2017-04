Flüchtlingslager in Nordfrankreich niedergebrannt

Ein Flüchtlingslager im Norden Frankreichs ist in der Nacht auf Dienstag vollständig niedergebrannt. Medienberichten zufolge brach das Feuer während schwerer Krawalle im Lager in Grande- Synthe aus. Laut Behördenangaben hatten sich Kurden und Afghanen zunächst eine Schlägerei geliefert, die dann in eine Messerstecherei ausartete. Später sei das Lager in Flammen aufgegangen, die alle 3000 Holzhütten erfassten. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden.