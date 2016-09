Flüchtlingskoordinator Konrad zieht Bilanz

Christian Konrad zieht eine positive Bilanz seiner einjährigen Tätigkeit als Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung. "Wir haben uns nach Kräften bemüht und einiges bewegt", sagte er am Dienstagabend. Der Flüchtlingshilfe will der langjährige Raiffeisen- Manager weiterhin verbunden bleiben. An der Regierungspolitik ließ Konrad etwas Kritik anklingen.