Festgenommene sollen Gottestaat geplant haben

Elf Männer und drei Frauen sind am Donnerstag in Graz und Wien bei einer Anti- Terror- Razzia wegen des Verdachtes der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung festgenommen worden. Bei der länger geplanten Aktion waren insgesamt 800 Polizeibeamte im Einsatz. Die 14 Festgenommenen planten möglicherweise einen Gottesstaat in Österreich. Innenminister Wolfgang Sobotka, der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Konrad Kogler und Christian Pilnacek, Sektionsleiter im Justizministerium, gaben am Donnerstagabend erste Ergebnisse der Polizeieinsätze bekannt.