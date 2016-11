Ferrari brannte aus, Helfer stahl Geld und Laptop

Der Australier Tan Shukla hätte sich wohl gewünscht, er wäre an diesem Samstag nicht außer Haus gegangen. Was war passiert? Zuerst ging sein 180.000 Dollar (166.000 Euro) teurer Ferrari in einem Vorort von Sydney plötzlich in Flammen auf. Als ob das nicht schon tragisch genug wäre, wurden ihm Mitten in den Löschversuchen auch noch Bankomatkarte, Bargeld und Laptop gestohlen.