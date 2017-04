Explosion bei Karnevalsumzug in Pariser Vorort

In einem Pariser Vorort hat eine Explosion ein Fest jäh beendet. Bei dem Unfall in Villepinte wurden Medienberichten zufolge am späten Samstagnachmittag mindestens 18 Menschen verletzt. Unter den Verletzten sind auch Kinder sowie die Bürgermeisterin des Ortes. Zu der Explosion kam es, als eine Holzfigur angezündet wurde, die traditionell am Ende des als Karnevalsumzug deklarierten Festes verbrannt wird.