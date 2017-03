Experte geht von islamistischem Täter aus

Nach dem Anschlag mit mindestens vier unschuldigen Todesopfern und etwa 40 Verletzten beim britischen Parlament in London laufen die Ermittlungen zum Motiv des Attentäters auf Hochtouren. Der Täter raste am Mittwoch mit einem Auto in Passanten auf der Westminster- Brücke. Er sprang - mit "zwei langen Messern bewaffnet" - aus dem Wagen, nachdem er damit in den Zaun des Parlamentsgebäudes gekracht war, drang auf das Gelände des Parlaments vor und stach einen unbewaffneten Polizisten nieder. Anschließend wurde er von einem anderen Beamten erschossen. Aus fahndungstechnischen Gründen gibt die Polizei vorerst noch keine Details zum getöteten Attentäter preis. Laut Terrorismusforscher Peter Neumann deutet allerdings vieles auf einen islamistischen Täter hin.