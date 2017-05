Experte für Terrorabwehr Johann Luif im Talk

Wie steht es um die Sicherheitslage in Europa und - insbesondere nach den schrecklichen Ereignissen in Manchester - wie ist es um die Sicherheit bei Großveranstaltungen in Österreich bestellt? Zu genau diesen Fragen nahm Brigadier Johann Luif, Experte für Terrorabwehr im Verteidigungsminsterium, im krone.at- Gespräch Stellung und warnte dabei eindringlich: "Europa ist das erstrangige Ziel von Terroraktivitäten." Glücklicherweise gebe es aber zumindest im Moment keine konkreten Hinweise auf Anschläge.