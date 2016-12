Ex- Ö3- Chef Bogdan Roscic wird Staatsoperndirektor

Bogdan Roscic, Ex- Chef des Radiosenders Ö3 und derzeit Präsident der Klassiksparte des Musikkonzerns Sony, wird mit der Saison 2020/21 neuer Direktor der Wiener Staatsoper. Der 52- Jährige folgt damit auf Dominique Meyer, dessen Vertrag nach zwei Amtszeiten 2020 auslaufen wird. Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) sprach am Mittwochvormittag bei einer Pressekonferenz von einem "Generationswechsel": "Wenn Sie so wollen, geht es auch darum, eine Staatsoper 4.0 zu kreieren." Roscic sagte, sein Vorsatz sei eine "allabendliche Hebung der Qualität" - und zwar auf ein Niveau, das der Oper die Kraft gibt, "ihr Publikum selbst zu erschaffen" und in der harten Konkurrenz mit anderen Medien zu bestehen.