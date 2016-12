Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ist am Dienstag vor die Presse getreten, um über die grausame Terrorfahrt in Berlin zu sprechen. "Europa fragt sich, wie so etwas passieren kann", sagte sie und versprach, die Tat werde "in jedem Detail" aufgeklärt werden - "und sie wird bestraft werden, so hart es unsere Gesetze verlangen".