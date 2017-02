EU- Parlament winkt CETA trotz Protesten durch

Wilde Debatten und lautstarke Proteste konnten nichts mehr ausrichten: Am Mittwoch hat das EU- Parlament in Straßburg das umstrittene Kanada- Freihandelsabkommen CETA durchgewunken. Die Zustimmung fiel größer als erwartet aus: 408 Abgeordneten votierten dafür, 254 dagegen, 33 enthielten sich der Stimme. Damit können jene Teile von CETA, die unter EU- Verantwortung fallen, vorläufig in Kraft treten.