"Es passieren schreckliche Dinge in unserem Land!"

Diesmal zu Gast im krone.at- Newsroom: Wiens Dompfarrer zu St. Stephan, Toni Faber. Im Gespräch mit Moderator Gerhard Koller erinnert der Geistliche daran, insbesondere in der Weihnachtszeit "ein Herz zu haben für die Not in der Welt". Denn, so Faber, "es geschehen schreckliche Dinge in unserem Land". Zudem gestand der Pfarrer, dass auch er sich über Weihnachtsgeschenke sehr freue. Dennoch solle man aufmerksam wahrnehmen, was "sein Nächster" von einem brauche. Fabers Rat zur Weihnacht: "Mach's wie Gott, werde Mensch."