Erwin Pröll tritt als Landeshauptmann zurück

Paukenschlag in Niederösterreich: Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) hat am Dienstag angekündigt, dass er abtreten wird. "Politisch handeln heißt, die Verantwortung zu tragen", kündigte Pröll bei einer Pressekonferenz eine Amtsübergabe im Frühjahr an. Er werde am Parteitag im März nicht mehr als Obmann der niederösterreichischen ÖVP kandidieren und in der Landtagssitzung danach auch den Posten des Landeshauptmanns abgeben.