Erster Dämpfer für Trumps rigorosen Muslim- Bann

Nachdem ein New Yorker Gericht eine Ausweisung von Ausländern, die wegen US- Präsident Donald Trumps Einreiseverbot auf Flughäfen festgehalten werden, untersagt hat, dürfen die ersten Betroffenen mit einer gültigen Einreisegenehmigung in die USA einreisen. Das Gericht hat zudem eine Liste von allen an der Einreise gehinderten Personen angefordert.