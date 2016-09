Wacker- Fans sorgen bei Derby für unschöne Szenen

Aufsteiger Wattens hat zum Abschluss der 12. Runde in der Ersten Liga am Freitag auch das zweite Tiroler Derby in dieser Saison gegen Wacker Innsbruck für sich entschieden. Für den Aufreger der Partie sorgten aber die Wacker- Fans, die bengalisches Feuer auf das Spielfeld warfen. Das Match musste sogar unterbrochen werden. Den Skandal (ca. ab 04:00 Minuten) sowie alle weiteren Highlights des 2:1- Erfolgs des Aufsteigers sehen Sie oben im Video!