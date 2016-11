Schützenfest! Hier ballert sich LASK an die Spitze

Mit einem 4:2 (2:1) bei Austria Lustenau hat der LASK am Freitag die Vorarlberger wieder an der Spitze der Fußball- Erste- Liga abgelöst. Die Hausherren glichen in einem würdigen Schlager der 19. Runde durch Goalgetter Raphael Dwamena (9., 82.) zwar zweimal aus, der LASK holte mit zwei Last- Minute- Treffern von Rene Gartler (87.) und Fabian Miesenböck (89.) aber noch einen verdienten Dreipunkter.