Nix verlernt! Hier trifft Salihi für Wr. Neustadt

Einmal Knipser, immer Knipser: Ex- Rapid- Stürmer Hamdi Salihi trifft wieder - jetzt aber für den SC Wiener Neustadt in der Ersten Liga. Beim 4:0 gegen Blau- Weiß Linz am Freitagabend traf der Vollblut- Striker sehenswert per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:0. Alle Tore und Highlights vom Spiel gibt's hier im Video.