Innsbruck: Mega- Sprint, Super- Dribbling, Traumtor

3:0 gegen Wr. Neustadt - Wacker Innsbruck hat am Freitagaben in der Ersten Liga dem Tabellenführer eine empfindliche Niederlage zugefügt. Vor allem das Tor zum 3:0 von Florian Jamnig hatte es in sich: ein Sprint über mehr als das halbe Feld, ein tolles Dribbling und ein überlegter Abschluss. Das Tor sowie alle weiteren Treffer und Highlights vom Spiel sehen Sie hier im Video.