Eiskalt! LASK- Striker trifft sogar mit dem Bauch

Der LASK eilt weiter unaufhaltsam Richtung Titel in der Ersten Liga. Am Dienstagabend gewannen die Schwarz- Weißen daheim gegen Wattens mit 2:0 - auch weil Stürmer Fabiano auf doch recht kuriose Weise zum 1:0 traf: nämlich per Bauch. Alle Tore und Highlights vom Spiel gibt's hier im Video.